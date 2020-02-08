Google Maps исполняется 15 лет: какие обновления станут доступны пользователям

Сегодня, 8 февраля, исполняется 15 лет сервису Google Maps, который в августе предоставил пользователям возможность планировать маршрут на такси или велосипеде. В Украине Карты были официально представлены 22 января 2010 года. В честь юбилея Google представляет новый вид приложения и новые функции. Об этом сообщает пресс-служба компании. На сегодняший день: Google Картами пользуется более 1 миллиарда человек ежемесячно по всему миру; на Google Картах представлены спутниковые снимки высокого разрешения, которые охватывают 93 миллиона квадратных километров, где живут более 98% всего населения планеты; ежедневно пользователи делают более 20 миллионов дополнений; пользователи проезжают ежедневно в среднем более 1 миллиарда километров, используя Google Карты; на Google Картах можно найти информацию о компаниях, рейтинги, обзоры и многое другое для около 200 миллионов бизнесов и мест по всему миру; на Google Картах есть информация о доступности, например, наличие доступа в заведения для людей на колясках, для более 50 миллионов мест по всему миру. Начиная с сегодняшнего дня: в приложении Google Карты для Android и iOS будут доступны пять вкладок для легкого доступа: Что рядом?, Регулярно, Сохранено, Добавить и Новости; в Google Картах обновится внешний вид и дизайн пиктограммы (будет доступна в течение ограниченного времени); станут доступными обновления для режима Общественный транспорт в приложении. Новые функции Общественного транспорта помогут быть в курсе системы общественного транспорта города в режиме реального времени и увидеть важные детали, которые базируются на отзывах пользователей, такие как температура в салоне, доступность для людей с особыми потребностями, наличие специальных секций для женщин, безопасность. Как сообщали Українські Новини, немецкий художник с помощью смартфонов создал на Google Картах виртуальную пробку. Также в Google Картах помогают вылечиться от алкоголизма и наркомании.