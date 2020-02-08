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  • Google Maps исполняется 15 лет: какие обновления станут доступны пользователям
08 февраля 2020, суббота, 05:10 221
Lifestyle 2020-02-08T05:10:01+02:00
Українські Новини
Google Maps исполняется 15 лет: какие обновления станут доступны пользователям

Google Maps исполняется 15 лет: какие обновления станут доступны пользователям

Елена Новикова
День рождения, Юбилей, Google, Google maps
Логотип Google Maps. Фото: пресс-служба компании
Логотип Google Maps. Фото: пресс-служба компании

Сегодня, 8 февраля, исполняется 15 лет сервису Google Maps, который в августе предоставил пользователям возможность планировать маршрут на такси или велосипеде. В Украине Карты были официально представлены 22 января 2010 года. В честь юбилея Google представляет новый вид приложения и новые функции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняший день:

  • Google Картами пользуется более 1 миллиарда человек ежемесячно по всему миру;
  • на Google Картах представлены спутниковые снимки высокого разрешения, которые охватывают 93 миллиона квадратных километров, где живут более 98% всего населения планеты;
  • ежедневно пользователи делают более 20 миллионов дополнений;
  • пользователи проезжают ежедневно в среднем более 1 миллиарда километров, используя Google Карты;
  • на Google Картах можно найти информацию о компаниях, рейтинги, обзоры и многое другое для около 200 миллионов бизнесов и мест по всему миру;
  • на Google Картах есть информация о доступности, например, наличие доступа в заведения для людей на колясках, для более 50 миллионов мест по всему миру.

Начиная с сегодняшнего дня:

  • в приложении Google Карты для Android и iOS будут доступны пять вкладок для легкого доступа: Что рядом?, Регулярно, Сохранено, Добавить и Новости;
  • в Google Картах обновится внешний вид и дизайн пиктограммы (будет доступна в течение ограниченного времени);
  • станут доступными обновления для режима Общественный транспорт в приложении. Новые функции Общественного транспорта помогут быть в курсе системы общественного транспорта города в режиме реального времени и увидеть важные детали, которые базируются на отзывах пользователей, такие как температура в салоне, доступность для людей с особыми потребностями, наличие специальных секций для женщин, безопасность.

Как сообщали Українські Новини, немецкий художник с помощью смартфонов создал на Google Картах виртуальную пробку.

Также в Google Картах помогают вылечиться от алкоголизма и наркомании.

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