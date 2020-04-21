Новый дудл Google призывает людей оставаться дома в период карантина

После того, как Google выпустил серию дудлов с благодарностью работникам сферы общественного питания, 21 апреля компания создала новый дудл, который ведет на страницу с информацией по коронавирусу.

На дудле все 6 букв представлены в образе домов. И при наведении курсора появляется надпись: "Останься дома. Помоги остановить коронавирус".

Дудл Google. Скриншот: google.com

При нажатии на изображение украинцы увидят информацию:

о профилактике коронавируса;

о карте с распространением коронавируса;

о статистике распространения коронавируса;

о том, как распространется коронавирус;

о мифах и ложной информации про COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 9 апреля Google выпустил дудл с благодарностью всем работникам коммунальных служб.

Ранее сообщалось о том, что означают дудлы от Google с благодарностями борцам с коронавирусом.

Кроме того, в Украине уже 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. А по всему миру количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 2 478 634, а 652 046 человек выздоровели.