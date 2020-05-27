Google вернет своих сотрудников в офисы уже летом с соблюдением социального дистанцирования и санитарии

В компании Google заявили о возобновлении работы сотрудников в офисах практически во всех городах уже с середины лета. Об этом заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи, передает CNN.

В частности, работа в офисах возобновится с 6 июля. По словам гендиректора, компания планирует открыть офисы в большем количестве городов. В то же время он не уточнил, о каких именно городах идет речь.

Отмечается, что на первое время офисы Google будут использовать 10% своего пространства. К сентябрю сотрудникам разрешать наполнить 30% пространства в офисе.

"У нас будут строгие меры по охране труда и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение руководящих принципов социального дистанцирования и санитарии. Поэтому офис будет выглядеть и чувствовать себя не так, как когда вы ушли", - сообщил Пичаи.

Отмечается, что решение начать повторное открытие офисов Google отличается от Twitter и Facebook, которые объявили о планах поддерживать удаленную работу на постоянной основе в будущем.

Как сообщали Українські Новини, в феврале Google Maps исполнилось 15 лет, в честь чего были доступны новые обновления.

Кроме того, Google выпустил новый дудл, который призывает людей оставаться дома в период карантина.