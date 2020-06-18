В США хотят казнить полицейского, который застрелил темнокожего на митингах в Атланте

Убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда повлекло за собой митинги, в ходе которых произошел похожий инцидент в Атланте. Во время протестов в городе полицейский застрелил темнокожего забастовщика. Теперь ему грозит смертная казнь. Об этом сообщает CNN.

В частности, бывший офицер полиции города Атланта (США, Джорджия) Гарретт Рольфе был обвинен в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса, который был застрелен во время протестов из-за нетерпимости полиции к другим расам.

Полицейскому зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. В качестве наказания ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.

Согласно информации ведомства, в полиции Рольфе работал с 2013 года. За все время его каръеры у него были несколько жалоб. Жалобы о применении им силы поступали в полицию еще в 2016 году, в результате чего полицейский получил выговор.

Как сообщали Українські Новини, в США, впервые за 17 лет возобновили смертную казнь на федеральном уровне.