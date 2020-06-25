В Киевской области продолжает снижаться количество новых случаев заражения COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 24 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 41 человека до 2 373, умерших - на 1 человека до 48.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 25 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 373 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 195 детей и 442 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 41... За время пандемии умерли 48 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 536 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 198, в Софиевской Борщаговке - 65 и в Петропавловской Борщаговке - 49), в Обуховском районе - 269 случаев (наибольшее количество в Обухове - 134 и Украинке - 41).

Также 97 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 89 - в Броварском районе, 66 - в Васильковском, 64 - в Барышевском, 42 - в Вышгородском, 39 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 32 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 133 случая подтверждены в Белой Церкви, 123 - в Ирпене, 86 - в Яготине, 84 - в Броварах, 78 - в Борисполе, 57 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 46 - в Фастове, 42 - в Василькове, 41 - в Кагарлыке, 37 - в Вышгороде.

Всего за время пандемии выздоровели 1 185 человек (в том числе 92 детей).

На стационарном лечении находятся 263 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 2 110 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 743 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 43 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине в среду, 24 июня, количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 994 до 40 008.

Также в Киеве суточная заболеваемость коронавирусом снижается.