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25 июня 2020, четверг, 12:29 402
Общество 2020-06-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
Детские лагеря в Киеве откроются в августе — если не продлят карантин

Детские лагеря в Киеве откроются в августе — если не продлят карантин

Кира Молчанова
Артек, лагеря, Пуща Водица, ослабление карантина, Детские лагеря
Палатки. Фото: Pixabay
Палатки. Фото: Pixabay

Киев готов открыть 7 детских лагерей с августа в случае снятия карантинных ограничений, если заболеваемость коронавирусом сниится.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"На территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 заведений, а именно: "Артек", "Волна", "Сокол", "Антей", "Лидер", "Лесной", "Пуща-Водица", - говорится в нем.

Отмечается, что учитывая установление режима чрезвычайной ситуации в Киеве и стране, принято решение о проверке указанных заведений после поступления от Министерства здравоохранения официальных разъяснений и временных рекомендаций по функционированию детских учреждений оздоровления и отдыха, а также соответствующих алгоритмов действий работников этих учреждений после снятия карантинных ограничений.

Подчеркивается, что на период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность этих учреждений.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля решила не открывать детские оздоровительные лагеря до 1 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Кабинет Министров продумать правила отдыха детей в летних лагерях в условиях пандемии коронавируса.

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