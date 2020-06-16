Правительство решило не открывать детские лагеря до 1 июля

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля решила не открывать детские оздоровительные лагеря, которые планировалось открыть на последнем этапе выхода из карантина, до 1 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании, состоявшемся сегодня, 16 июня, под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля этого года", - говорится в нем.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, ситуация с COVID-19 остается достаточно напряженной.

Также, по его словам, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация.

Это может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

В сообщении отмечается, что правительство не исключает принятия решения об открытии лагерей, начиная с 1 июля, но не раньше.

Также, 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль сомневается в целесообразности открытия детских лагерей в 2020 году.