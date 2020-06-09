Зеленский поручил Кабмину продумать рекомендации для работы лагерей в условиях пандемии коронавируса

В то время, как президент Владимир Зеленский предлагает вопрос изменения территории Украины вынести на всеукраинский референдум, он просит Кабинет Министров продумать правила отдыха детей в летних лагерях в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас у нас есть хорошая возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - сказал Зеленский.

Степанов ответил, что Кабмин уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение Президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения допускает открытие санаториев с 10 июня при условии соблюдения критериев смягчения карантина.

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