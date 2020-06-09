подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июня 2020, вторник, 16:42 66
Президент 2020-06-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину продумать рекомендации для работы лагерей в условиях пандемии коронавируса

Зеленский поручил Кабмину продумать рекомендации для работы лагерей в условиях пандемии коронавируса

Елена Новикова
Президент, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Детские лагеря
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В то время, как президент Владимир Зеленский предлагает вопрос изменения территории Украины вынести на всеукраинский референдум, он просит Кабинет Министров продумать правила отдыха детей в летних лагерях в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас у нас есть хорошая возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - сказал Зеленский.

Степанов ответил, что Кабмин уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение Президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения допускает открытие санаториев с 10 июня при условии соблюдения критериев смягчения карантина.

Ранее Миндзрав опубликовал рекомендации для посещения пляжа.

Больше новостей о: Президент Карантин Коронавирус Владимир Зеленский коронавирус в Украине карантин в Украине Детские лагеря

Зеленский предлагает вынести на всеукраинский рефе...
Зеленский планирует урегулировать статус первой ле...
Google Maps будет предупреждать пользователей об о...
Высокая температура воздуха понижает агрессивность...
Зеленский предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос изменения территории Украины
Кто несет ответственность за отсутствие посадок топ-чиновников: генпрокурор перечислила виноватых
Новости
После продолжительного роста гривна упала в цене. Курс НБУ на среду 17:03
Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как самоубийство, — Венедиктова 17:02
Генпрокурор Венедиктова против легализации оружия 17:00
До "Борисполя" снова будет ходить поезд-экспресс, но по сокращенному расписанию 16:43
Зеленский поручил Кабмину продумать рекомендации для работы лагерей в условиях пандемии коронавируса 16:42
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
больше новостей
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
больше новостей
Верещук собралась участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры столицы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok