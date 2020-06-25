Сегодня празднуют День моряка. Красивые поздравления в картинках

В то время, как 28 июня украинцы будут праздновать День Конституции, сегодня в мире отмечают Всемирный день моряка. Праздник отмечается ежегодно 25 июня, передают Українські Новини.

Решение о введении Дня моряка приняли в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации (ИМО), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, которая стала поводом для празднования профессионального праздника мореплавателей.

В резолюции говорится о важности морской профессии, ведь моряки делают большой вклад в развитие международной торговли и мировой экономики.

Профессиональный праздник посвящен морякам торгового флота.

День моряка. Фото: depo.ua

25 июня отмечают День моряка. Фото: ukr.media

Поздравление в картинках. Фото: joy-pup.com

Всемирный День моряка. Фото: joy-pup.com

Ранее Українські Новини сообщали, ко Дню Конституции в Киеве проведут торжественное мероприятие с соблюдением противоэпидемических мер у памятника гетману Пилипу Орлику.

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