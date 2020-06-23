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23 июня 2020, вторник, 15:35 22
Общество 2020-06-23T15:45:02+03:00
Українські Новини
Ко Дню Конституции Киев проведет мероприятие у памятника гетману Орлику за 45,8 тыс. гривен

Ко Дню Конституции Киев проведет мероприятие у памятника гетману Орлику за 45,8 тыс. гривен

Елена Новикова
КГГА, День Конституции, Prozorro, Печерский район, Празднование Дня Конституции, Памятник Пилипу Орлику
Конституция
Конституция

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена провести торжественное мероприятие с соблюдением противоэпидемических мер у памятника гетману Пилипу Орлику за 45,8 тыс. гривен ко Дню Конституции, когда украинцы будут отдыхать три дня.

Об этом говорится в ответе КГГА на запрос Українських Новин.

"По результатам проведенной процедуры электронной закупки услуг на торговой площадке Prozorro сумма была снижена до 45,8 тыс. гривен и будет направлена на подготовку и проведение торжественного мероприятия возле памятника гетману Пилипу Орлику в Печерском районе города Киева", - говорится в ответе.

Отмечается, что, согласно городской программе "Содействие развитию гражданского общества в Киеве на 2020-2022 годы", которая была одобрена в 2019 году, в бюджете города предусмотрено 50 тыс. гривен на мероприятия ко Дню Конституции.

Также отмечается, что при подготовке мероприятия будут учтены противоэпидемические меры.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу от 10 апреля 79% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают любимым праздником Рождество, 7% - День Конституции.

Ранее в НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции.

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