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  • Чернышов считает реструктуризацию долгов в ЖКГ "заметанием проблемы под ковер"
25 июня 2020, четверг, 11:49 134
Экономика 2020-06-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
Чернышов считает реструктуризацию долгов в ЖКГ "заметанием проблемы под ковер"

Чернышов считает реструктуризацию долгов в ЖКГ "заметанием проблемы под ковер"

Оксана Соболь
Коммунальные услуги, реструктуризация долга, Коммунальные предприятия, Минрегион, Задолженность за коммунальные платежи, Алексей Чернышов
Алексей Чернышов. Фото: Факты
Алексей Чернышов. Фото: Факты

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов считает, что реструктуризация задолженности предприятий коммунальной сферы за потребленный газ или электроэнергию является не так решением данной проблемы, как "заметанием ее под ковер".

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

Министр отметил, что участники реструктуризации понимают, что за определенный период времени, на который эта реструктуризация рассчитана, у должника не появится дополнительных средств.

"Поэтому реструктуризация - это не временное решение проблемы, но больше "заметание под ковер". Нам нужно комплексно перезагрузить систему, сделать капитальный ремонт. Капитальный ремонт без демонтажа не существует. Надо демонтировать эту систему - изменить принципы работы, критерии оценки, перечень услуг, подход к тарифам, подход к долгам", - прокомментировал он.

По словам Чернышова, основной проблемой сферы жилищно-коммунального хозяйства являются несбалансированность тарифов с их рыночной стоимостью и долги между участниками этого рынка и долги потребителей.

"Почему этой проблемы не существует в развитых экономиках? Потому что ЖКХ - это, прежде всего, очень классная индустрия. Есть миллионы клиентов, которые каждый день готовы покупать эти услуги и покупают их. С другой стороны есть поставщики, производители этих услуг. Именно так это и должно работать, когда перезагрузите систему. Пока мы решаем существующие проблемы, конечно, есть переходные решения", - прокомментировал министр проблему задолженности предприятий ЖКХ.

Он считает, что рынок жилищно-коммунальных услуг нужно делать конкурентным.

Как сообщали Українськi Новини, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3613, который предусматривает  обязательную реструктуризацию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, которая будет накоплена по состоянию на 1 октября текущего года.

Минрегион объяснил, как в соответствии с этим документом будут наказывать должников.

Также зарегистрирован законопроект № 3508, которым предлагается разрешить реструктуризацию долгов за потребленный газ теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий, накопленных по состоянию на 1 мая 2020 года.

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