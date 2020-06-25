подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 11:46 276 Инфографика
Общество 2020-06-25T11:47:05+03:00
Українські Новини
В Славянском психоневрологическом интернате — вспышка коронавируса среди сотрудников

В Славянском психоневрологическом интернате — вспышка коронавируса среди сотрудников

Кира Молчанова
Донецкая область, Славянск, коронавирус в Украине, Коронавирус в Донецкой области
Эпидемия. Фото: Pixes
Эпидемия. Фото: Pixes

Пока количество заболевших коронавирусом растет по всей Украине, в Славянском психоневрологическом интернате COVID-19 заболели 22 сотрудника.

Об этом в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

"+23 новые случаи COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня на Донетчине - 1 в Краматорске, двадцать второй Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет). Все они - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса была подтверждена ранее", — рассказал Кириленко, описывая эпидемическую ситуацию области.

Кириленко заверил, что проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения в Славянске.

Кроме того, появилась инфографика о COVID-19 в Донецкой области.

Коронавирус в Донецкой области. Инфорграфика: facebook.com/pavlokyrylenko.donodaКоронавирус в Донецкой области. Инфорграфика: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

24 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 994 до 40 008, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 067 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,7%, количество новых летальных случаев не изменилось.

23 июня количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.

Больше новостей о: Донецкая область Славянск коронавирус в Украине Коронавирус в Донецкой области

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
Суточная заболеваемость коронавирусом в Киеве постепенно снижается. Среди зараженных — медики
Новости
Чернышов считает реструктуризацию долгов в ЖКГ "заметанием проблемы под ковер" 11:49
В Славянском психоневрологическом интернате — вспышка коронавируса среди сотрудников 11:46 Инфографика
Обман на миллионы: у иностранного инвестора пытаются отобрать элитную недвижимость в Киеве 11:45
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:44
Минэкономики отказалось вводить пошлину на дизтопливо и автогаз в пользу Коломойского 11:37
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
Порошенко просил американцев ввести санкции против Коломойского, – Болтон 10:36
больше новостей
Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монтаж
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok