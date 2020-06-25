В Славянском психоневрологическом интернате — вспышка коронавируса среди сотрудников

Пока количество заболевших коронавирусом растет по всей Украине, в Славянском психоневрологическом интернате COVID-19 заболели 22 сотрудника.

Об этом в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

"+23 новые случаи COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня на Донетчине - 1 в Краматорске, двадцать второй Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет). Все они - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса была подтверждена ранее", — рассказал Кириленко, описывая эпидемическую ситуацию области.

Кириленко заверил, что проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения в Славянске.

Кроме того, появилась инфографика о COVID-19 в Донецкой области.

Коронавирус в Донецкой области. Инфорграфика: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

24 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 994 до 40 008, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 067 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,7%, количество новых летальных случаев не изменилось.

23 июня количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.