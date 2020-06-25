У Слов'янському психоневрологічному інтернаті — спалах коронавіруса серед співробітників

На тлі зростання кількості нових захворювань на коронавірус по всій Україні у Слов'янському психоневрологічному інтернаті 22 співробітники заразилися COVID-19 віком від 35 до 70. Крім того, з'явилася статистика захворюваності в Донецькі області.

Про це Facebook повідомив голова облдержадміністрації Павло Кириленко.

"+23 нові випадки COVID-19 лабораторно підтвердили протягом доби 24 червня на Донеччині - 1 в Краматорську, двадцять другий Слов'янську. У Краматорську - 53-річна жінка, яка прибула з-за кордону, у Слов'янську - медпрацівники психоневрологічного інтернату (65-річний чоловік та 21 жінка - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 років). Всі вони - з числа контактних осіб, у яких наявність коронавірусу була підтверджена раніше", — розповів Кириленко, описуючи епідемічну ситуацію області.

Кириленко запевнив, що проводиться обстеження всього персоналу і пацієнтів медустанови в Слов'янську.

Крім того, з'явилася інфографіка про COVID-19 в Донецькій області.

Коронавірус в Донецькій області. Інфографіка: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 24 червня, кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 5,7%. Таким чином, майже тисяча нових хворих (994) підвищила загальну кількість осіб з COVID-19 в Україні до 40 008.

Тим часом МОЗ почав підготовку лікарень до "другої хвилі" епідемії коронавірусу через рекордні показники захворюваності.

Крім того, 24 червня в Києві заразилася на коронавірус 81 одна особа, серед яких 3 медики. Загалом в столиці нараховується 4 609 хворих на COVID-19.