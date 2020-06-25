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25 июня 2020, четверг, 10:23 29
Медицина 2020-06-25T10:23:33+03:00
Українські Новини
Минздрав намерен внести дексаметазон в протокол лечения коронавируса

Минздрав намерен внести дексаметазон в протокол лечения коронавируса

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, лечение коронавируса, протокол лечения коронавируса, Дексаметазон
Дексаметазон внесут в протокол лечения коронавируса. Фото: pixabay
Дексаметазон внесут в протокол лечения коронавируса. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения намерено внести в в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19 противовоспалительный препарат дексаметазон.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 23 июня прошло заседание рабочей группы относительно обновления стандартов предоставления помощи при COVID-19, расширения протокола лечения заболевания.

"Например, такой препарат, как дексаметазон. Было принято решение относительно внесения его в наш клинический протокол", - сообщил Степанов.

Дексаметазон является синтетическим гормоном коры надпочечников, оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический метаболизм, обмен глюкозы.

Механизм действия препарата полностью не установлен.

Дексаметазон используют в неотложных случаях при заболеваниях эндокринной системы (щитовидной железы, недостаточности желез надпочечников, прочее), ревматоидных заболеваниях, заболеваниях кожи, органов зрения, дыхательных путей, при паллиативном лечении лейкемии.

Противопоказан женщинам в период кормления грудью.

При длительном применении возможны тяжелые побочные эффекты, в частности, глаукома, катаракта, мышечная атрофия, замедление роста у детей, отек легких, атрофия надпочечных желез.

Как сообщали Українськi Новини, эксперты заявляют, что использование дексаметазона при лечении COVID-19 может вызывать убийственные побочные эффекты.

Также Министерство здравоохранения не исключало гидроксихлорохин из протокола лечения коронавируса, в то время, как ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) перестала производить гидроксихлорохин  из-за отсутствия доказательств того, что препарат помогает при COVID-19.

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