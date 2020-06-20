Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных

Боевики 20 раз обстреляли позиции сил Операций объединенных сил (ООС) в субботу, в результате 3 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В субботу, 20 июня, вооруженные формирования РФ 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152- мм и 122 мм, 120- и 82-мм минометы, а также вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Орехово, противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

Украинских военных вблизи Хутора Вольный противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов различных калибров.

По окрестностям Новоалександровки боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение часа боевики выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановки.

Отмечается, что украинские позиции в Троицком противник обстреливал из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Позиции украинских военных возле Попасной боевики обстреляли из артиллерийских систем 122-мм калибра, минометов 82 мм, 120-мм и стрелкового оружия.

122-й калибр противник применил по опорным пунктам ООС в районе населенного пункта Золотое-4, а по Луганскому задействовал минометы 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских военнослужащих, которые выполняют задачи рядом с Авдеевкой, противник обстрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Указывается, что по военнослужащим, которые выполняют боевые задачи вблизи Павлополя, противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечено в сообщении.

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