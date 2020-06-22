На Донбассе боевики 10 раз устраивали провокации в воскресенье, ранен один боец ВСУ

Вчера, 21 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенными пунктами Крымское, Железное и Шумы агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал против наших воинов станковые противотанковые гранатометы.

Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив при этом 82-х мм минометы.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Хутора Свободный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра противник применил у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Кроме того, оборонительные укрепления наших военнослужащих неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики применяли запрещенное оружие, за сутки ранили трех военных.

Ранее украинские военные уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты в Донецкой области.