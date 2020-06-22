подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июня 2020, понедельник, 08:29 252
Силовые структуры 2020-06-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 10 раз устраивали провокации в воскресенье, ранен один боец ВСУ

На Донбассе боевики 10 раз устраивали провокации в воскресенье, ранен один боец ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 21 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенными пунктами Крымское, Железное и Шумы агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал против наших воинов станковые противотанковые гранатометы.

Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив при этом 82-х мм минометы.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Хутора Свободный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра противник применил у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Кроме того, оборонительные укрепления наших военнослужащих неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики применяли запрещенное оружие, за сутки ранили трех военных.

Ранее украинские военные уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты в Донецкой области. 

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

На Донбассе двое военных ВСУ подорвались на мине, ...
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ран...
Боевики применили противотанковые ракетные комплек...
На Донбассе ВСУ понесли потери: погиб военный, еще...
Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается третий день подряд
Взрыв в многоэтажке на Позняках: что известно утром
Новости
В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки 10:58
"Сумыхимпром" просит поддержки у властей по введению квот на импорт минудобрений 10:55
В Турции, где начали принимать туристов, снова ввели комендантский час 10:52
Рубль в начале недели подскочил. Курс российской нацвалюты на 22 июня 10:50
Turkish Airlines намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля 10:36
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
больше новостей
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
больше новостей
До конца карантина осталось 40 дней. Какие ослабления действуют в Украине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok