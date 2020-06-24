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24 июня 2020, среда, 22:04 489
Бизнес 2020-06-24T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве посетителям McDonald's разрешили сидеть в ресторанах

В Киеве посетителям McDonald's разрешили сидеть в ресторанах

Кира Молчанова
Киев, МакДоналдс, McDonald's, рестораны, McDonald's Ukraine, ослабление карантина
McDonald's изменит меню. Фото: todayifoundout.com
McDonald's изменит меню. Фото: todayifoundout.com

Компания McDonald's Ukraine, недавно попавшая в громкий скандал из-за отсутствия русского языка в сервисе онлайн-заказов, возобновила работу залов ресторанов в Киеве, залы во Львове и Львовской области, Житомире и Ривном остаются закрытыми для посетителей.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"24 июня рестораны McDonald's в Киеве открылись для посетителей. Возобновить работу ресторанов позволило правительство Украины, внеся соответствующие изменения в постановление №392, и уполномоченный орган Киевского местного совета, который своим решением разрешил работу залов ресторанов, присоединившись к остальным городам, где такие решения были приняты ранее. Закрытыми для посетителей остаются залы ресторанов в городах Ривне, Житомир, Львов и во Львовской области", - сказано в нем.

Отмечается, что в залах расклеены наклейки,подсказывающие клиентам, как соблюдать дистанцию в 1,5 метра и на каком расстоянии садиться за столики.

По меньшей мере каждый час сотрудники ресторанов McDonald's будут протирать ручки входной двери со стороны зала и улицы, окна выдачи заказов и защитные экраны, терминалы самообслуживания, диспенсеры для дезинфицирующих средств и декор, а столы и стулья - после каждого посетителя.

В залах у экспресс-окон и окон выдачи заказов МакДрайв размещены диспенсеры с дезинфектором.

Каждые 15 минут обязательно дезинфицируются терминалы оплаты, а сотрудники, принимающие оплату наличными, также часто обрабатывают руки в перчатках дезинфектором.

Все сотрудники используют только одноразовые маски, меняя их каждые три часа или при необходимости чаще, и одноразовые перчатки, меняя каждый час.

Мытье рук, как и перед карантином, осуществляется каждый час с использованием антибактериального мыла.

Поверхности в зоне производства и обслуживания протираются минимум каждый час.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

После того, как Кабинет Министров с 11 мая разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "навынос", компания McDonald's Ukraine открыла площадки возле своих заведений и разрешила покупать еду не только водителям транспорта, но и простым покупателям.

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