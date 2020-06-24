У Києві відвідувачам Mcdonald's дозволили сидіти в залах

Компанія "Mcdonald's Ukraine", яка нещодавно потрапила в гучний скандал через відсутність російської мови в сервісі онлайн-замовлень, на початку травня відкрила літні майданчики, а тепер відновила роботу залів ресторанів у Києві, а зали у Львові та Львівській області, Житомирі та Рівному залишаються закритими для відвідувачів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають "Українські Новини".

"24 червня ресторани "Мcdonald's" у Києві відкрилися для відвідувачів. Відновити роботу ресторанів дозволив уряд України, внісши відповідні зміни в постанову №392, і уповноважений орган Київської місцевої ради, який своїм рішенням дозволив роботу залів ресторанів, приєднавшись до інших міст, де такі рішення були прийняті раніше. Закритими для відвідувачів залишаються зали ресторанів у містах Рівне, Житомир, Львів та Львівській області", - сказано в ньому.

Наголошується, що в залах розклеєно наліпки, які підказують клієнтам, як дотримувати дистанцію в 1,5 метра і на якій відстані сідати за столики.

Щонайменше кожну годину співробітники ресторанів "Мcdonald's" будуть протирати ручки вхідних дверей з боку залу і вулиці, вікна видачі замовлень і захисні екрани, термінали самообслуговування, диспенсери для засобів, що дезінфікують і декор, а столи і стільці - після кожного відвідувача.

У залах біля експрес-вікон і вікон видачі замовлень МакДрайв розміщені диспенсери з дезінфектором.

Кожні 15 хвилин обов'язково дезінфікуються термінали оплати, а співробітники, що приймають оплату готівкою, також часто обробляють руки в рукавичках дезінфектором.

Усі співробітники використовують тільки одноразові маски, змінюючи їх кожні три години або при необхідності частіше, і одноразові рукавички, змінюючи кожну годину.

Миття рук, як і перед карантином, здійснюється щогодини з використанням антибактеріального мила.

Поверхні в зоні виробництва та обслуговування протираються мінімум щогодини.

Як повідомляли "Українські Новини", Київська міська державна адміністрація (КМДА) дозволила роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів і басейнів.

Після того, як Кабінет Міністрів з 12 травня дозволив роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, а також їх роботу "на виніс", компанія "Мcdonald's Ukraine" відкрила майданчика біля своїх закладів і дозволила купувати їжу не тільки водіям транспорту, але і простим покупцям.