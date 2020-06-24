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24 июня 2020, среда, 21:30 1142
Происшествия 2020-06-24T22:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на мосту Патона снова образовался "водопад"

В Киеве на мосту Патона снова образовался "водопад"

Кира Молчанова
Киев, Днепр, мост Патона, Порыв теплотрассы

В Киеве на мосту Патона снова прорвало трубу и в Днепр выливается поток воды, похожий на водопад. Это не первая такая авария на мосту.

Видео опубликовало столичное издание dtp.kiev.ua.

Очевидица события Оля А, которая опубликовала видео с "водопадом" рассказала, что коммунальные службы знают о порыве, но "никто не едет". По ее словам, поток постепенно усиливается.

На мосту Патона прорвало трубуНа мосту Патона прорвало трубу

Как сообщали Українські Новини, в последний раз авария на киевском мосту произошло 3 марта. Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках из-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.

Киевские власти разрешили возобновить работу бассейнов. Также бассейны могут посещать воспитанники спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учащиеся и студенты учреждений специализированного образования спортивного профиля.

По состоянию на 24 июня Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с понедельника, 22 июня; по сравнению с данными на 23 июня Житомирская область признана соответствующей критериям

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