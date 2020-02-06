В 2019 в Украине родилось 310 тысяч детей: кто стал городом-рекордсменом

В то время как численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек, а Кабмин в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев, в 2019 году в Украине родилось около 310 тыс. детей.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Отмечается, что каждый 10-й младенец родился в Киеве, где количество рожденных детей составило 32 тыс.

Также высокие показатели рождаемости имеют Днепропетровская (около 23 тыс.), Львовская (22 тыс.) и Одесская (21 тыс.) области.

Ранее Українські Новини писали о том, что Киев продолжает стремительно расти и согласно прогнозам,численности населения на 2041 год, в Киеве будут составлять 3,8 млн человек. Он также отметил, что по состоянию на 2019 год в Киеве находятся 1,2 млн автомобилей и ежедневно в город въезжает более 200 тыс. автомобилей.

Тем временем умерших в Украине вдвое больше, чем рожденных и население Украины стремительно сокращается. Согласно данным, на 100 умерших приходится 53 рожденных.