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24 июня 2020, среда, 22:21 272
Политика 2020-06-24T23:00:02+03:00
Українські Новини
В Луганске и Донецке в один день с Москвой прошли Парады победы

В Луганске и Донецке в один день с Москвой прошли Парады победы

Надежда Комендантова
ЛНР, ДНР, Парад боевиков, парад победы

В среду, 24 июня, одновременно с парадом в Москве в разгар карантина, "ДНР" и "ЛНР" провели свои парады, посвященные 75-летию победы.

В "ДНР" Парад победы прошел в Донецке по центральной улице Артема, мимо площади Ленина. "Донецкое агентство новостей" пишет, что в нем приняли участие 2,5 тысячи человек, механизированная колонна включила 110 единиц военной техники, в том числе БТР и танки. Начался парад в 09:00 - на час раньше событий в столице РФ, пишет "Страна".

Ведущий во время мероприятия рассказывал, что именно эта техника "побеждала в боях с украинской армией". Во главе колонны был советский танк Т-34, который ранее находился на территории мемориального комплекса "Саур-Могила". "Генералы ДНР" принимали парад на переделанных в кабриолет автомобилях "Волга" 21-й модели.

Кроме того, по данным донецких СМИ, впервые в параде принимали участие "пусковые установки с трофейными беспилотниками, перехваченными у ВСУ".

Парад победы в Донецке 24 июня.Парад победы в Донецке 24 июня.

В "ЛНР" парад стартовал на Театральной площади Луганска вообще в одно время с Москвой - в 10:00.

Колонна, которая прошла по улице Коцюбинского, включала, по данным местных СМИ, более двух тысяч человек и более 100 единиц военной техники, 16 из них - времен Второй мировой войны.

Парад военной техники возглавила колонна из трех танков Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен Второй мировой войны. Также в колонне прошли танки Т-64, Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80. Кроме того, по данным луганских СМИ, в этом году были представлены разведывательные беспилотники "ЛНР".

Сегодня в Луганске после парада, несмотря на эпидемию коронавируса, запланированы народные гуляния в аэропорту.

Парад победы в Луганске 24 июня.Парад победы в Луганске 24 июня.

Судя по видео, опубликованному в YouTube, посмотреть на парад в Луганске собралось немало людей.

Ранее Українські Новини сообщали, Президент Хорватии Зоран Миланович не отказался от поезки на парад в Москву из-за поломки правительственного самолета.

Ранее Владимир Путин поздравил с 75-й годовщиной Дня победы лидеров стран, входивших в состав СССР, а в Украине и Грузии адресовал поздравление лишь народам.

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