В разгар карантина в России проводят парад ко Дню Победы. Кто из мировых лидеров прибыл на мероприятие

Сегодня в России несмотря на карантин проводят военный парад, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне, который перенесли из-за вспышки коронавируса. На мероприятие прибудут лидеры из семи стран, передают Українські Новини.

В Москве и на Красной площади состоится парад, в котором примут участие около 13 тысяч военнослужащих из 13 стран, более 200 военных машин и 75 самолетов.

Доступ к президенту Путину будет ограничен. Кроме того, российские ветераны войны, которые будут наблюдать за парадом, также будут находиться друг от друга на дистанции. Всем военным, которые будут участвовать в параде, провели тестирование на коронавирус.

На парад прибудут лидеры из самых стран мира. В частности, президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, парады прошли и в других городах: на Камчатке, на Сахалине, во Владивостоке, в Хабаровске, в Уссурийске, в Белогорске и других городах.

На парадах демонстрируют военную технику: реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", артиллерийские установки "Малка", "Гиацинт", самоходные минометы "Тюльпан", бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, ЗРК "Тор-М2У", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины химической разведки РХМ-6, ОТРК "Искандер", зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400, комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и "Инфауна".

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Ранее Українські Новини сообщали, Президент Хорватии Зоран Миланович не поедет на парад в Москву из-за поломки правительственного самолета.

Владимир Путин поздравил с 75-й годовщиной Дня победы лидеров стран, входивших в состав СССР, а в Украине и Грузии адресовал поздравление лишь народам.