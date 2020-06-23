Президент Хорватии не полетит на парад к Путину: сломался правительственный самолет

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался от проездки в Москву на перенесенный парад по причине поломки правительственного самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Index.hr.

Сообщается, что накануне государственный самолет совершал экстренный рейс – перевозил пациента из Дубровника в Загреб. В момент посадки в Дубровнике произошла поломка. Пилоты заметили значительные потери моторного масла из правого двигателя.

Никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал, но специалисты решили временно не эксплуатировать самолет.

Ремонт воздушного судна планируют завершить 24 июня. Именно в этот день в Москве собираются проводить перенесенный из-за коронавируса парад парад к 75-летию завершения Второй мировой войны. Это значит, что президент Хорватии на событие не попадет.

Пресс-секретарь канцелярии президента Никола Елич подтвердил, что визит Зорана Милановича официально отменен. Государственный самолет сломан, а коммерческих рейсов в Россию нет из-за карантина.

"Президент Миланович отменил свою поездку в Москву из-за поломки государственного самолета, который не может быть отремонтирован до запланированной поездки, а коммерческие рейсы в Россию еще не запущены", - сказал Елич.

Миланович находится с официальным визитом в Черногории, и сразу после его окончания, он должен был уехать в Москву.

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