подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 мая 2020, пятница, 19:30 1247
Внешняя политика 2020-05-08T20:00:15+03:00
Українські Новини
Путин поздравил народ Украины, но не Зеленского, с 75-летием Победы

Путин поздравил народ Украины, но не Зеленского, с 75-летием Победы

Надежда Комендантова
Россия-Украина, День Победы, Поздравление, 9 мая, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин. Фото: kremlin.ru
Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который ранее вместе с Трампом сделал совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе, поздравил с Днем победы над нацизмом лидеров стран, входивших в состав СССР, а в Украине и Грузии адресовал поздравление лишь народам.

Об этом сообщает сайт Кремля о поздравлениях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю "75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне"

"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием", - сказано в сообщении.

Также в Кремле сообщили, что Путин направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции – а именно премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

Напомним, ранее стало известно, что парада в Москве 9 мая не будет.

Тем временем, Президент Владимир Зеленский уверен в том, что война на Донбассе завершится при его президентстве, а ранее отмечал, что может договориться о соглашении с Владимиром Путиным и дает ему год, чтобы положить конец войне на Донбассе.

Больше новостей о: Россия-Украина День Победы Поздравление 9 мая Владимир Зеленский Владимир Путин

Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-лети...
Зеленский по случаю Дня памяти призвал не забывать...
На улице в центре Киева ограничат движение 9 мая...
"Победа. Одна на всех": пять фактов о концерте "Ин...
Вступительную кампанию-2020 в Украине перенесли: подробности
В Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии
Новости
Обострение на Донбассе: боевики ранили троих украинских военных 20:00
Разумкова попросили лишить депутатов- "прогульщиков" компенсации за выполнение депутатских полномочий 19:42
Нардеп Кива назвал премьера Шмыгаля мр*зью и потомком пособников нацизма за отказ праздновать День Победы 19:41
Путин поздравил народ Украины, но не Зеленского, с 75-летием Победы 19:30
Вступительную кампанию-2020 в Украине перенесли: подробности 19:00
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе 11:59
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok