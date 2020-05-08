Путин поздравил народ Украины, но не Зеленского, с 75-летием Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который ранее вместе с Трампом сделал совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе, поздравил с Днем победы над нацизмом лидеров стран, входивших в состав СССР, а в Украине и Грузии адресовал поздравление лишь народам.

Об этом сообщает сайт Кремля о поздравлениях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю "75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне"

"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием", - сказано в сообщении.

Также в Кремле сообщили, что Путин направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции – а именно премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

Напомним, ранее стало известно, что парада в Москве 9 мая не будет.

Тем временем, Президент Владимир Зеленский уверен в том, что война на Донбассе завершится при его президентстве, а ранее отмечал, что может договориться о соглашении с Владимиром Путиным и дает ему год, чтобы положить конец войне на Донбассе.