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24 июня 2020, среда, 20:46 140 Документ
Силовые структуры 2020-06-24T21:00:01+03:00
Українські Новини
НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Валерия Драгомирова
Виктор Шокин, Джо Байден, НАБУ, Дело Байдена и Шокина
Виктор Шокин
Виктор Шокин

Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить информацию по делу о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Издание просило НАБУ сообщить, расследуют ли вмешательство Байдена в деятельность Шокина и на каком этапе находится дело.

При этом, НАБУ сообщило, что данные досудебного расследования составляют тайну и не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора согласно ст 222 УПК.

Дело о вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в деятельность Виктора ШокинаДело о вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в деятельность Виктора Шокина

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

При этом, в фабуле дела имя Байдена не называется.


Также Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях

Кроме того, стало известно, почему закрыли дело о покушении на Шокина

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