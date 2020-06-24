НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить информацию по делу о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Издание просило НАБУ сообщить, расследуют ли вмешательство Байдена в деятельность Шокина и на каком этапе находится дело. При этом, НАБУ сообщило, что данные досудебного расследования составляют тайну и не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора согласно ст 222 УПК. Дело о вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в деятельность Виктора Шокина Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. При этом, в фабуле дела имя Байдена не называется.Также Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях. Кроме того, стало известно, почему закрыли дело о покушении на Шокина.