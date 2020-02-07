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Українські Новини
Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях

Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях

Кира Молчанова
Джо Байден, Виктор Шокин, НАБУ, ГПУ, Генпрокуратура
Виктор Шокин. Фото: Українське Фото
Виктор Шокин. Фото: Українське Фото

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Генеральная прокуратура не привлекли к реальной уголовной ответственности топ-коррупционеров из-за разногласий и плохой коммуникации.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"А я вам скажу, что, когда я был генпрокурором, вспомните, НАБУ, САП, МВД, Генпрокуратура жили, как один кулак, и сколько у нас было производств. Потому что у нас не было никаких разногласий. Я собрал руководителей, мы сели, поговорили, приняли соответствующие решения и все. Был один координатор – генпрокурор", – сказал он.

По его словам, сейчас этого единства нет.

Он также считает, что посольство США, а также экс-вице-президент Джо Байден использовали НАБУ в своих целях.

"Из США и руководили делами и деятельностью НАБУ. И посол США в том числе. Ну как это можно так? Это был рычаг, который Байден использовал в своих личных целях. Когда на меня начали собирать материалы, я уверен, что это тоже дело рук Байдена", – заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее Виктор Шокин не исключил, что его отравили ртутью в Украине.

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