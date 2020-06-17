Морская вода на 4 пляжах Одессы не соответствует микробиологическим показателям: где не стоит купаться

Морская вода на пляжах Одессы продолжает не отвечать по микробиологическим показателям. Об этом сообщает пресс-служба государственного управления "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Морскую воду исследовали на пляжах Одессы в Лиманском и Овидиопольском районах. Всего приняли 93 пробы на микробиологические показатели, из них не соответствовало нормативным требованиям по микробиологическим показателям – 12 проб. В частности, пляжи 13 станции линии "Большого Фонтана", "Аркадия", "Дельфин", "Ланжерон".

Также исследовали морскую воду на санитарно-химические показатели, взяли 14 проб, все они отвечали гигиеническим требованиям.

Ранее Українські Новини сообщали, специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздравва не рекомендуют купаться на городских пляжах.

Тем временем в Киеве уже открыли прибережные зоны пляжей, но купаться запрещено пока не будет разрешения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.