Нацбанк понизил курс гривны на четверг. Почем будет валюта

В то время, как в обменниках доллар падает, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,2896 1 доллар США 26,6509 1 швейцарский франк 28,1529 10 иен 2,4976 10 российских рублей 3,8562 1 евро 30,0675



Как сообщали Українські Новини, Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца года. В статье говорится, что прогнозирует EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.



В BofA считают, что в долгосрочной перспективе пара "евро" – "доллар" будет в диапазоне 1,20 до 1,25.

Кроме того, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.



Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.