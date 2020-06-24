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24 июня 2020, среда, 21:00 520
Общество 2020-06-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Резкие перепады температур, дожди с градом и шквалы. Прогноз погоды на 25 июня

Резкие перепады температур, дожди с градом и шквалы. Прогноз погоды на 25 июня

Анна Рудык
Укргидрометцентр, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

В то время, как на Западе Украины непогода привела к серьезным последствиям, 25 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, только ночью в Хмельницкой области, а днем в Волынской и Ривненской областях без существенных осадков; днем местами грозы и кое-где град, ветер восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, в Ивано-Франковской области +20…+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

24 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

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