Федорова назначили координатором защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия в интернете

Кабинет Министров в День защиты детей назначил вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова координатором защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия в интернете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Правительство в Международный день защиты детей назначило Федорова координатором деятельности, связанной с прекращением сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей в сети Интернет в Украине", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ежедневно в мире появляется 1 млн новых пользователей интернета.

Указано, что треть из всех пользователей сети - дети.

В Украине 92% детей в возрасте до 12 лет каждый день по несколько часов проводят в сети интернет.

"Нам важно защитить наших детей не только от физических рисков, а также и онлайн. С развитием технологий злоумышленники могут завладеть доверием детей. Этому нужно противостоять, и мы уже разрабатываем соответствующие алгоритмы", - сказал Федоров.

В сообщении подчеркнуто, что осенью прошлого года офисом Уполномоченного Президента по правам ребенка в сотрудничестве с Международным союзом электросвязи проводилось онлайн-исследование, в котором приняли участие 12 тыс. детей и родителей.

"...Каждый третий ребенок в Украине готов встретиться с онлайн-другом в реальной жизни... Только 15% украинских родителей знают что делать, если столкнулись с проблемой в интернете", - добавлено в сообщении.

Среди мероприятий министерства цифровой трансформации для повышения защиты детей в интернете создание образовательного сериала "Безопасность детей в интернете", запланированный запуск школы волонтеров, который учит детей безопасному поведению в интернете.

Указано, что была проведена в парламенте выставка реальных скринов из переписки взрослых с детьми-жертвами сексуального насилия в интернете, чтобы привлечь внимание народных депутатов к имеющимся законодательным проблемам в вопросе защиты детей в интернете.

Как сообщали Українськi Новини, из-за карантина в Европе усилились домогательства к детям в социальных сетях.



Кроме того, в январе текущего года в Украине в силу вступил закон о введении реестра педофилов.