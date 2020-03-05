Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019

После смены состава Кабмина вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров задекларировал 4,951 млн гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Зарплата Федорова в хозяйственно-финансовом департаменте секретариата Кабинета Министров составила 222,6 тыс. гривен, гонорары - 3,8 тыс. гривен, дивиденды от ООО "СММСТУДИО" - 35 тыс. гривен. Его доход от предпринимательской деятельности составляет 4,6 млн гривен.

Жена Анастасия получила 11 тыс. гривен помощи при рождении ребенка. В собственности Федорова дом в Запорожской области площадью 44,8 кв. м.

Также он владеет квартирой в Киеве площадью 74,5 кв. м. стоимостью 2,2 млн гривен. Федоров задекларировал 2,2 млн гривен за аренду квартиры в Киеве площадью 75 кв. м.

В июня 2019 года Федоров купил недвижимость стоимостью 1,1 млн гривен. Он потратил 5 млн гривен на покупку нематериальных активов: торговых марок "СММСТУДИО" и "Некстедо".

Вице-премьер задекларировал 1,8 тыс. гривен дохода от отчуждения корпоративных прав ООО "5 служба", 165 тыс. гривен от "Стадимир", 2 тыс. гривен от "СММСТУДИО".

Он также задекларировал 200 тыс. долларов наличных средств, а его жена - 350 тыс. долларов наличных средств.

В декларации он указал 404 тыс. гривен, 6 тыс. долларов, 3 тыс. евро и 70 рублей на счете в "Приватбанке", 61 тыс. гривен - в "Универсал банке". Его жена указала 36,3 тыс. гривен на счете в "Приватбанке".

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля Верховная рада переназначила вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Федорова.

Напомним, Федоров заработал в ноябре в 2 раза больше месячного оклада.