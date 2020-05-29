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29 мая 2020, пятница, 14:56 876
Кабмин 2020-05-29T16:30:03+03:00
Українські Новини
Кулеба задекларировал 2,3 млн гривен компенсации от МИДа за долгосрочную командировку

Кулеба задекларировал 2,3 млн гривен компенсации от МИДа за долгосрочную командировку

Елена Новикова
министр иностранных дел, Дмитрий Кулеба, декларация, Декларация о доходах
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который 29 мая едет в Будапешт, чтобы наладить венгерско-украинские отношения, задекларировал за 2019 год 490 тыс. гривен зарплаты и 2,3 млн гривен компенсации, которая выплачивается работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, министр задекларировал 2 297 472 гривен компенсационной выплаты в иностранной валюте, выплачиваемой в соответствии с законом работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку.

Также, Кулеба задекларировал 489 960 гривен заработной платы в министерстве.

Кроме того, в декларацию внесен доход жены - 723 786 гривен от общественной организации "Мисто-Сад", владельцем которой она является.

Министр владеет двумя квартирами в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

Кроме этого, у него имеется 32 тыс. евро наличными и 116,3 тыс. гривен на банковских счетах.

При этом автомобиль Peugeout 206 СС (был приобретен в 2017 году за 112 680 гривен), который министр указывал в декларации, которую подавал в марте как кандидат на должность министра иностранных дел, в декларации за 2019 год не значится.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Дмитрий Кулеба уже указывал в декларации две квартиры в Киеве и 32 тыс. евро за 2019.

4 марта Верховная Рада назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

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