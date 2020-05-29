Кулеба задекларировал 2,3 млн гривен компенсации от МИДа за долгосрочную командировку

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который 29 мая едет в Будапешт, чтобы наладить венгерско-украинские отношения, задекларировал за 2019 год 490 тыс. гривен зарплаты и 2,3 млн гривен компенсации, которая выплачивается работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, министр задекларировал 2 297 472 гривен компенсационной выплаты в иностранной валюте, выплачиваемой в соответствии с законом работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку.

Также, Кулеба задекларировал 489 960 гривен заработной платы в министерстве.

Кроме того, в декларацию внесен доход жены - 723 786 гривен от общественной организации "Мисто-Сад", владельцем которой она является.

Министр владеет двумя квартирами в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

Кроме этого, у него имеется 32 тыс. евро наличными и 116,3 тыс. гривен на банковских счетах.

При этом автомобиль Peugeout 206 СС (был приобретен в 2017 году за 112 680 гривен), который министр указывал в декларации, которую подавал в марте как кандидат на должность министра иностранных дел, в декларации за 2019 год не значится.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Дмитрий Кулеба уже указывал в декларации две квартиры в Киеве и 32 тыс. евро за 2019.

4 марта Верховная Рада назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.