Трамп использовал Украину как политический инструмент, – Болтон об отношении Трампа к украинской власти

23 июня в продажу вышла книга бывшего военного советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которой он рассказал об отношении действующего президента США к Украине. Об этом передает телеканал Fox News.

По словам бывшего военного советника, Трамп пытался использовать Украину в своих политических интересах.

Отмечается, что Трамп хотел использовать Украину в своих целях, а именно, для компромата на политического оппонента Джозефа Байдена.

Как заявил Болтон, Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. В дальнейшем, это обернулось для Трампа процедурой импичмента, которая в итоге была провалена.

"Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента, - подчеркнул Болтон.

Как сообщали Українські Новини, в своих мемуарах Джон Болтон также рассказал, что Трамп замораживал военную помощь Украине с целью расследования дела Джо Байдена.

Кроме того, он заявил, что Порошенко просил американцев ввести санкции против Коломойского.