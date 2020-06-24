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24 июня 2020, среда, 14:07 144
Внешняя политика 2020-06-24T14:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп использовал Украину как политический инструмент, – Болтон об отношении Трампа к украинской власти

Трамп использовал Украину как политический инструмент, – Болтон об отношении Трампа к украинской власти

Елизавета Кесельман
Джон Болтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, импичмент Трампа, Мемуары Болтона
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

23 июня в продажу вышла книга бывшего военного советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которой он рассказал об отношении действующего президента США к Украине. Об этом передает телеканал Fox News.

По словам бывшего военного советника, Трамп пытался использовать Украину в своих политических интересах. 

Отмечается, что Трамп хотел использовать Украину в своих целях, а именно, для компромата на политического оппонента Джозефа Байдена.

Как заявил Болтон, Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. В дальнейшем, это обернулось для Трампа процедурой импичмента, которая в итоге была провалена. 

"Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента, - подчеркнул Болтон.

Как сообщали Українські Новини, в своих мемуарах Джон Болтон также рассказал, что Трамп замораживал военную помощь Украине с целью расследования дела Джо Байдена. 

Кроме того, он заявил, что Порошенко просил американцев ввести санкции против Коломойского. 

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