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24 июня 2020, среда, 10:36 1521
Внешняя политика 2020-06-24T10:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко просил американцев ввести санкции против Коломойского, – Болтон

Порошенко просил американцев ввести санкции против Коломойского, – Болтон

Елизавета Кесельман
Джон Болтон, Порошенко Петр, Игорь Коломойский, Мемуары Болтона
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко просил американцев ввести санкции против Игоря Коломойского. Об этом написал в своих мемуарах бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома", перевод которых приводит radiolemberg.

Как написано в книге Болтона, это произошло во время празднования Дня независимости в 2018 году в Киеве, когда он прилетел туда из Женевы. После встречи в Мариинском дворце в присутствии главы МИДа Павла Климкина Порошенко отвел Болтона в другую комнату для встречи с глазу на глаз, где попросил США поддержать его предвыборную кампанию.

"Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года. Хотя это и не всплыло в беседе, Коломойский поддерживал Зеленского, который тогда лидировал в опросах, но его не воспринимали всерьез, потому что он, как ни крути, был просто актером (для американских читателей это шутка. Рональд Рейган, один из величайших американских президентов, тоже был актером - Ред.). Я сказал Порошенко: если у него есть свидетельства против Коломойского, ему нужно выслать их в Министерство юстиции", – вспоминает Болтон.

Как сообщали Українські Новини, Болтон в своих мемуарах заявил, что Трамп заморозил военную помощь Украине из личной выгоды. 

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