Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.\r\nОб этом американский лидер сообщил во вторник, 10 сентября, в социальной сети Twitter, пишет DW.\r\nПо его словам, причиной этого увольнения стали "сильные" расхождения во взглядах между ним и Болтоном. Трамп также отметил, что "накануне вечером сообщил Джону Болтону о том, что его услуги в Белом доме больше не нужны".\r\nЗаявление об отставке Болтон написал утром 10 сентября, добавил американский президент.\r\nСам же уволенный советник Трампа предоставил совсем другую информацию о ходе событий вокруг его отставки.\r\nВ своей заметке в Twitter Болтон написал, что сам выступил с инициативой сложить с себя полномочия советника по нацбезопасности и проинформировал об этом Трампа вечером накануне. Тот ответил: "Поговорим об этом завтра".\r\nДжон Болтон считался "ястребом" в окружении Трампа. На должность советника по нацбезопасности был назначен весной 2018 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Джон Болтон назвал избрание Президентом Владимира Зеленского возможностью для достижения мира на Донбассе.\r\nПосле чего Болтон посетил в Украину.