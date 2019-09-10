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10 сентября 2019, вторник, 22:53 114
Мир 2019-09-10T23:04:10+03:00
Українські Новини
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Джон Болтон. Фото: president.gov.ua
Джон Болтон. Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом американский лидер сообщил во вторник, 10 сентября, в социальной сети Twitter, пишет DW.

По его словам, причиной этого увольнения стали "сильные" расхождения во взглядах между ним и Болтоном. Трамп также отметил, что "накануне вечером сообщил Джону Болтону о том, что его услуги в Белом доме больше не нужны".

Заявление об отставке Болтон написал утром 10 сентября, добавил американский президент.

Сам же уволенный советник Трампа предоставил совсем другую информацию о ходе событий вокруг его отставки.

В своей заметке в Twitter Болтон написал, что сам выступил с инициативой сложить с себя полномочия советника по нацбезопасности и проинформировал об этом Трампа вечером накануне. Тот ответил: "Поговорим об этом завтра".

Джон Болтон считался "ястребом" в окружении Трампа. На должность советника по нацбезопасности был назначен весной 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Джон Болтон назвал избрание Президентом Владимира Зеленского возможностью для достижения мира на Донбассе.

После чего Болтон посетил в Украину.

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