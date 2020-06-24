Трамп заморозил военную помощь Украине для личной выгоды, – Болтон

Президент США Дональд Трамп заморозил выделение военной помощи Украине для собственной выгоды. Об этом в своих мемуарах пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", передает Washingtonpost.

По словам Болтона, Дональд Трамп напрямую связывал оказание помощи с расследованиями дела бывшего вице-президента США Джо Байденаи его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

"Так, 20 августа 2018 года,"заявил, что не одобряет того, чтобы Украине что-либо слать, пока не будут переданы все украинские материалы расследование, связанные с Клинтон и Байденом", – пишет Болтон.

При этом он подчеркивает, что вице-президент США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер 8 или 10 раз пытались убедить Трампа разморозить военную помощь Киеву.

Как сообщали Українські Новини, США предоставит Украине оборонное оборудование на $60 млн, включая ракеты Javelin.

Кром того, сообщалось о том, что США готовы дать Украине 250 млн долларов военной помощи.