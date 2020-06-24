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24 июня 2020, среда, 12:18 1226
Спорт 2020-06-24T12:30:01+03:00
Українські Новини
Скандал вокруг Джоковича: первого теннисиста мира обвиняют в халатности к эпидемии коронавируса

Скандал вокруг Джоковича: первого теннисиста мира обвиняют в халатности к эпидемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Теннис, Новак Джокович, коронавирус у спортсмена
Новак Джокович. Фото: Википедия
Новак Джокович. Фото: Википедия

На днях стало известно том, что первый теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом, которым, по последним данным заразились более 9 млн человек, из-за чего два выставочных турнира в Белграде и Задаре, организованные сербом под брендом Adria Tour, вынуждены были завершить в срочном порядке.

Помимо спортсмена, коронавирусную инфекцию подхватили несколько теннисистов и тренеров. Однако многие утверждают, что заражение команды произошло из-за безответственности организаторов соревнований. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, изначально о своем положительном тесте на вирус объявил Григор Димитров, который снялся с турнира в прошлую субботу из-за недомогания, и уехав из Задара домой в Монако, он сообщил миру о том, что инфицирован.

 После этого на турнире был отменен финал между Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым, а все участники соревнований, их семьи и тренеры срочно сделали себе тесты.

 

Положительным был анализ хорвата Борны Чорича, с которым Димитров сыграл свой единственный матч в Задаре. Носителями болезни оказались фитнес-тренер Джоковича Марко Панини и тренер Димитров Кристиан Гроха. Также стало известно о заражении участника белградского турнира Виктора Троицки и его беременной жены.

Коронавирус обнаружен даже у пятилетнего мальчика, внука владельца ресторана "Нико", где ужинали теннисисты. Тесты Рублева и Зверева отрицательны, но они все равно отправились на двухнедельный карантин.

Сам же теннисист заявил, что турнир был организован с благими намерениями и тогда, когда вирус пошел на спад,  

"Я сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все в итоге поправятся. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест", - заявил он.

Джокович и его брат уверяют, что вытащили своих коллег с карантина и подвергли опасности не ради наживы, а с благими намерениями. Целью турнира было помочь теннисистам преодолеть трудный период, а также собрать деньги для игроков с низким рейтингом, по доходам которых сильно ударила отмена соревнований.

Однако критики Новака считают, что Adria Tour был организован с ошеломительной беспечностью. Спортсмены не соблюдали правил дистанцирования, устраивали церемонии и вечеринки. Что в итоге закончилось очень плохо.

Как сообщали Українські Новини, Национальная баскетбольная ассоциация объявила о приостановке регулярного чемпионата-2019/20 на неопределенный срок из-за коронавируса. 

Кроме того, три страны Европы возобновляют футбольный сезон. 

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