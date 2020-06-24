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24 июня 2020, среда, 12:05 574
Экономика 2020-06-24T12:30:01+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" продает ряду компаний газ по ценам на 10-17% ниже рыночных

"Нефтегаз" продает ряду компаний газ по ценам на 10-17% ниже рыночных

Елена Новикова
Газ, Цена на газ, Тарифы на газ, Нефтегаз Украины, Продажа газа
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая сократила чистую прибыль на 80%, или на 12,8 млрд гривен до 3,2 млрд гривен, предлагает ряду компаний газ по цене, которая на 10-17% ниже рыночных, зафиксированных на Украинской энергетической бирже (средне и долгосрочный рынок).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на коммерческие предложения "Нефтегаза", имеющиеся в их распоряжении.

Отмечается, что в Украине для промышленных предприятий работает открытый рынок газа, со своей биржевой площадкой, котировками, среднесрочными контрактами, суточным рынком и прочими инструментами.

Такую схему поддержали большинство игроков на рынке. Она должна была приблизить украинский газовый рынок к европейским стандартам.

Реализацией природного газа промпредприятиям в группе НАК "Нефтегаз" занимаются две компании: "Нефтегаз Трейдинг", которая работает на Украинской энергетической бирже, и "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", которая работает по прямым договорам с потребителями.

Типовые тексты коммерческих предложений "ГК "Нефтегаз Украины", которые оказались в распоряжении редакции, свидетельствуют о том, что 2 июня компания предлагала купить у нее газ за 2406 гривны за тыс. кубометров в то время как "Нефтегаз Трейдинг" продавал газ на УЭБ по 2675 гривен. В итоге цена коммерческого предложения на 10% ниже биржевой.

Кроме того, 17 июня ГК предлагало контрагентам купить газ по 2760 гривен/тыс. кубометров, тогда как на бирже "Нефтегаз Трейдинг" выставлял товар по 3202 гривен, дисконт составил почти 14%.

19 июня цена коммерческого предложения была 2850 гривен/тыс.кубометров (при условии предоплаты), а на бирже группа продавала газ по 3440 гривен. Дисконт вырос до 17%.

22 июня дисконт снизился до 11% - цена коммерческого предложения была 3060 гривен/тыс. кубометров, тогда как на следующий день "Нефтегаз Трейдинг" продавал газ на бирже по 3458 гривен.

 

Таким образом, отдельным компаниям "Нефтегаз" предлагает купить газ с дисконтом, при этом в предложениях не указывается ни длительность, ни сроки контактов.

Примечательно, что значительная часть имеющегося в распоряжении НАКа газа закуплена в конце 2019 года в период неопределенности относительно судьбы нового транзитного контракта с "Газпромом", и по ценам значительно выше нынешних.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль.

Ранее сообщалось о том, как перевести кубы газа в киловатт-часы.

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