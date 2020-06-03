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03 июня 2020, среда, 11:27 104
Экономика 2020-06-03T12:30:04+03:00
Українські Новини
Гигантские зарплаты не помогли. Прибыль "Нефтегаза" рухнула на 80%

Гигантские зарплаты не помогли. Прибыль "Нефтегаза" рухнула на 80%

Анна Рудык
Карантин, Прибыль, Премии Нефтегазу, Нефтегаз
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

В январе-марте 2020 года группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая снизила цены на газ для населения на июнь, сократила чистую прибыль на 80%, или на 12,8 млрд гривен до 3,2 млрд гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передают Українські Новини.

Также в 1-м квартале 2020 года группа "Нефтегаз" сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 78,8%, или на 29,8 млрд гривен до 8 млрд гривен.

Кроме того, общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 млрд гривен.

"Кризис, вызванный Covid-19 и макроэкономическая среда с резким падением цен на газ в этом квартале ставят нас в сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд гривен против 28 млрд гривен за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ", - отметил финансовый директор группы компаний Петрус Стефануса ван Дрил.

Как сообщали Українські Новини, оклад членов правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" составляли 520 тыс. гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016.

Кроме того, "Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

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