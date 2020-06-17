США предоставит Украине оборонное оборудование на $60 млн, включая ракеты Javelin

США предоставит Украине оборонное оборудование на 60 млн долларов, включая противотанковые ракеты Javelin.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничества с Украиной по COVID-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллион долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - сказано в нем.

Отмечается, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

Как сообщали Українськi Новини, Пентагон может предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в том числе боевые патрульные катера после того, как стало известно, что США могут выделить Украине $250 млн на оборонную сферу.

Кроме того, США намеревались выделить 1,2 млн долларов помощи Украине для противодействия распространению коронавируса COVID-19.