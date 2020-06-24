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24 июня 2020, среда, 10:00 263
Силовые структуры 2020-06-24T11:00:04+03:00
Українські Новини
Вооруженные силы получили 1-ю партию ракетных комплексов Javelin

Вооруженные силы получили 1-ю партию ракетных комплексов Javelin

Елизавета Драбкина
США, Противоракетная оборона, Минобороны, Ракетные комплексы Javelin
Оборонное оборудование Фото: Посольство США в Facebook
Оборонное оборудование Фото: Посольство США в Facebook

Вооруженные силы получили первую партию ракет к ракетным комплексам Javelin от США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"16 июня 2020 года в Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн ​​долларов США", - сказано в нем.

Отмечается, что для нужд Вооруженных сил поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Указано, что проект предусматривает поставку для Вооруженных сил комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

Отмечается, что реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов США является значительным шагом развития украинского-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее США заявило о том, что предоставит Украине оборонное оборудование на 60 млн долларов.

Пентагон может предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в том числе боевые патрульные катера после того, как стало известно, что США могут выделить Украине $250 млн на оборонную сферу.

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