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24 червня 2020, середа, 10:00 11
Силові структури 2020-06-24T12:00:03+03:00
Українські Новини
Збройні сили отримали 1-у партію ракетних комплексів Javelin

Збройні сили отримали 1-у партію ракетних комплексів Javelin

Елизавета Драбкина
США, Пентагон, Збройні сили України, ЗСУ, Ракетні комплекси Javelin, Ракетні системи, Військова допомога
Оборонне обладнання Фото: Посольство США в Facebook
Оборонне обладнання Фото: Посольство США в Facebook

Збройні сили отримали першу партію ракет до ракетних комплексів Javelin від США.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"16 червня 2020 року в Україну в рамках пілотного проекту за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі" надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме - ракети до протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" і допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США", — сказано в ньому.

Наголошується, що для потреб Збройних сил надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

Зазначено, що проект передбачає постачання для Збройних сил комплексу озброєння, його обслуговування і надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів протягом усього життєвого циклу.

Поставка інших товарів військового призначення згідно з домовленостями передбачена в 2021-2022 роках.

Наголошується, що реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком у розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва в підтримку обороноздатності України і відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони прямих зовнішньоекономічних домовленостей в галузі озброєння і військової техніки з державами-партнерами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше США заявило про те, що надасть Україні оборонне обладнання на 60 млн доларів.

Пентагон може надасть Україні додаткову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів, в тому числі бойові патрульні катери після того, як стало відомо, що США можуть надати Україні $250 млн на оборонну сферу.

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