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23 июня 2020, вторник, 21:00 1824
Общество 2020-06-23T21:00:02+03:00
Українські Новини
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня

Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay.com
Дождь. Фото: pixabay.com

24 июня в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Карпатах сильные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине сильные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце сильные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве сильные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+29 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +31 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус, в Харьковской области +24…29 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

В Ялте небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

23 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили об опасной погоде.

Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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