У работника ЧАЭС обнаружен коронавирус

У работника на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обнаружен коронавирус, количество выявленных случаев которого 22 июня в Украине увеличилось на 833 до 38 074. Об этом говорится в сообщении на странице Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "23.06.2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружено работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", - сказано в нем. В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня. Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача. Также среди персонала обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирус инфекцией, которая также находится на самоизоляции под наблюдением врача. Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения хочет внести изменения в финансирование лечения больных коронавирусом. Также Украина находятся на карантине 105-й день. Ранее Разумков рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19.