У работника ЧАЭС обнаружен коронавирус

У работника на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обнаружен коронавирус, количество выявленных случаев которого 22 июня в Украине увеличилось на 833 до 38 074.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"23.06.2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружено работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", - сказано в нем.

В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня.

Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Также среди персонала обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирус инфекцией, которая также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения хочет внести изменения в финансирование лечения больных коронавирусом.

Также Украина находятся на карантине 105-й день.

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