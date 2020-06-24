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24 июня 2020, среда, 08:50 83
Общество 2020-06-24T08:52:42+03:00
Українські Новини
У работника ЧАЭС обнаружен коронавирус

У работника ЧАЭС обнаружен коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус на ЧАЭС
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

У работника на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обнаружен коронавирус, количество выявленных случаев которого 22 июня в Украине увеличилось на 833 до 38 074.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"23.06.2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружено работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", - сказано в нем.

В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня.

Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Также среди персонала обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирус инфекцией, которая также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения хочет внести изменения в финансирование лечения больных коронавирусом.

Также Украина находятся на карантине 105-й день.

Ранее Разумков рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19.

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