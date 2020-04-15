В марте Малюська заработал почти в 3 раза меньше, чем его заместитель

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за март составила 75 тыс. гривен, его замов - от 36 тыс. до 152 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в марте, составила 74 652 гривны, из них должностной оклад - 51 104 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 10 220 гривен, отпускные - 6 662 гривны, перерасчет зарплаты за февраль - 6 664 гривны.

Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 60 095 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 64 919 гривен, заместителей Александра Банчука - 60 326 гривен, Виталия Василика - 66 555 гривен, Елены Высоцкой - 35 875 гривен, Андрея Гайченко - 56 677 гривен, Валерии Коломиец - 151 828 гривен (в том числе 71 522 гривны компенсации за неиспользованный отпуск), Ивана Лищины - 65 207 гривен и Ольги Онищук - 65 207 гривен.

Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в марте не получала зарплату, так как сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада переназначила Дениса Малюську на должность министра юстиции.

За 2019 год он задекларировал доходов на более, чем 2 млн гривен.