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20 июня 2020, суббота, 18:02 209
Транспорт 2020-06-20T18:15:01+03:00
Українські Новини
SkyUp планирует с 1 июня возобновить полеты в Грузию и Албанию

SkyUp планирует с 1 июня возобновить полеты в Грузию и Албанию

Елена Новикова
Самолет, Авиасообщение, Авиарейс, SkyUp, Авиаперелеты, Международные авиаперелеты
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Авиакомпания SkyUp, которая не планирует повышать стоимость билетов после возобновления регулярных рейсов, намерена возобновить полеты в Грузию и Албанию с 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українськi Новини.

"Международные рейсы планируется начать 1 июля полетами в Грузию и Албании, а с 15 июля - и в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами", - сказано в нем.

Согласно системе бронирования, на данный момент доступы к продаже билеты из Киева в Батуми и Тбилиси со 2 июля и в Тирану с 1 июля, из Львова, Харькова, Запорожья и Одессы в Батуми с 17 июля, из Одессы и Харькова в Тбилиси с 16 июля.

Стоимость билетов из Киева стартует от 2 112 гривен.

Компания рекомендует туристам при планировании путешествия до приобретения билета на рейсы ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата в ту или иную страну, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки.

Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую авиакомпания не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода.

Также SkyUp просит обратить внимание на условия тарифа, по которому турист покупает билет на рейсы, поскольку в случае отмены путешествия (например, самим пассажиром по личным причинам) изменение даты поездки или возмещение стоимости билета будет осуществляться в соответствии с условиями тарифа.

Напоминается, что тарифы Basic и Standard более доступны по цене, но имеют определенные ограничения по изменению даты или возврату билета, а Flex - более гибкий.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов до 1 августа в связи с тем, что границы многих стран остаются закрытыми для туристов, при этом авиаперевозчик намерен выполнить 25 рейсов до июля.

Также Ryanair открыл продажи билетов на летние рейсы из Украины в страны ЕС.

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