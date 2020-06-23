Оперный театр в Барселоне дал концерт для 2,3 тысяч домашних растений

После коронавирусного карантина опера Барселоны возобновила свою работу необычным концертом - вместо зрителей в зале были тысячи живых растений.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Большой оперный театр Барселоны "Лисеу" открыл свою работу после более чем трех месяцев карантина концертом для 2300 цветов, которые затем подарят медикам.

По словам организаторов, таким шагом они хотели показать абсурдность ситуации во время эпидемии коронавируса, которая лишила людей возможности присутствовать в зале, а также - засвидетельствовать этим концертом ценность искусства и природы и надежду на возвращение к нормальной жизни.



Несмотря на отсутствие людей в зале, театр сделал все стандартные объявления с предупреждениями о начале спектакля, а музыканты выходили на поклон к аудитории.

Все 2292 растения в горшках подарят работникам системы здравоохранения, которые лечат больных коронавирусом.

Напомним, ранее Испания начала принимать первых туристов из Германии в качестве эксперимента.



Также в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время.