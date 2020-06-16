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16 июня 2020, вторник, 20:05 13
Европа 2020-06-16T20:05:20+03:00
Українські Новини
Испания начала принимать первых туристов из Германии в качестве эксперимента

Испания начала принимать первых туристов из Германии в качестве эксперимента

Елизавета Кесельман
Испания, Туризм, Эксперимент, открытие туристического сезона
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Испания, которая заявила об открытии границ в конце июня, в качестве эксперимента начала принимать первых туристов из-за рубежа. Об этом передает российская служба ВВС. 

Отмечается, что Испания готовится перезапустить свою туристическую индустрию и проводит эксперимент, в рамках которого почти 11 тыс. немецких туристов отправляются на двухнедельный отдых на Балеарские острова.

Властям необходимо понять, как туристические компании смогут внедрить новые правила и ограничения, необходимые для предотвращения новой вспышки коронавируса. Испания планирует полностью открыться для туризма 1 июля.

В эксперименте участвует несколько немецких турагентств и авиаперевозчиков. Туристы отправятся на Майорку, Ибицу и Менорку. Как сообщается, немецким туристам не нужно будет проходить обязательную проверку на симптомы Covid-19, им будет достаточно заполнить анкету на борту самолета.

В то же время, руководители авиаперевозчика EasyJet считают, что заполненный на 100% самолет не представляет угрозы для пассажиров, и дистанция в два метра между ними не нужна.

Отмечается, что перед возобновлением полетов компания внедрила все необходимые меры защиты, требуемые международными правилами.

Пассажирам нужно будет весь полет находиться в масках, и регулярно будет проводиться дезинфекция салона.

Изначально предлагалось оставлять в самолете средние места свободными, но, по словам Лундгрена, было решено этого не делать.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Испании объявляли 10-дневный траур по погибшим от коронавируса. 

Также Испания заявляла о том, что намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов.

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