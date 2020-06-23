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23 июня 2020, вторник, 17:55 43
Экономика 2020-06-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
После ослабления карантина украинцы стали делать больше покупок

После ослабления карантина украинцы стали делать больше покупок

Надежда Комендантова
Экономика, Индекс, Товары, Покупки, потребительские настроения
Покупки. Фото: delo.ua
Покупки. Фото: delo.ua

По данным исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", в мае индекс потребительских настроений (ИПН) составил 76,3 пункта, что на 10,1 пункта больше, чем в апреле.

Об этом говорится в сообщении Info Sapiens, передают Українськi Новини.

По данным исследования, индекс текущего состояния (ИТС) вырос на 5,9 пункта и составил 57,4.

"Составляющие ИТС претерпели таких изменений: индекс текущего личного материального положения (х1) составил 54,3, что на 2,0 пункта больше уровня этого индекса в апреле; индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 9,8 пункта и установился на отметке 55,1", - говорится в сообщении.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае вырос на 12,9 пункта и составил 90,7.

Указывается, что динамика составляющих этого индекса выглядит следующим образом:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) вырос по сравнению с прошлым месяцем на 22,7 пункта и составил 92,5;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 19,1 пункта и составил 73,7;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) незначительно уменьшился до 106,0, что на 3,2 пункта меньше показателя апреля.

Также отмечается, что в мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 151,8, что на 17,1 пункта ниже показателя прошлого месяца, а ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 10,3 пункта до значения 136,5.

Как сообщали Українські Новини, в мае промпроизводство сократилось на 12,2%.

Ранее Українські Новини писали, какие товары интересовали украинцев на карантине.

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