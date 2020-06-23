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23 червня 2020, вівторок, 17:55 10
Економіка 2020-06-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок

Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок

Надежда Комендантова
Покупки, Карантин в Україні
Покупки. Фото: delo.ua
Покупки. Фото: delo.ua

За даними дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні", у травні індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 76,3 пункту, що на 10,1 пункту більше, ніж у квітні.

Про це йдеться в повідомленні Info Sapiens, передають Українські Новини.

За даними дослідження, індекс поточного стану (ІТС) зріс на 5,9 пункту і становив 57,4.

"Складові ІТС зазнали таких змін: індекс поточного особистого матеріального становища (х1) становив 54,3, що на 2,0 пункту більше за рівень цього індексу в квітні; індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 9,8 пункту і встановився на позначці 55,1", - йдеться в повідомленні.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) в травні зріс на 12,9 пункту і склав 90,7.

Вказується, що динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) зріс порівняно з минулим місяцем на 22,7 пункту і становив 92,5;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) виріс на 19,1 пункту і становив 73,7;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років (х4) незначно зменшився до 106,0, що на 3,2 пункту менше показника квітня.

Також наголошується, що в травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття становив 151,8, що на 17,1 пункту нижче показника минулого місяця, а очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 10,3 пункту до значення 136,5.

Раніше Українські Новини писали, що на карантині українці робили менше покупок.

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